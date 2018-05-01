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فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 11:27 فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة
قامت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أحد ولاد فرج، مؤخرا، بإحالة شابة متزوجة على المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بعد متابعتها بالخيانة الزوجية، على إثر تقدم زوجها بشكاية.

 "شوف تيفي"

 قامت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أحد ولاد فرج، مؤخرا، بإحالة شابة متزوجة على المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، بعد متابعتها بالخيانة الزوجية، على إثر تقدم زوجها بشكاية.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج، أكد في شكايته المقدمة لمصالح الدرك الملكي، أن زوجته سرقت مبلغ 1500 درهم منه، وهو ما أثار شكوكه، ليتأكد من ربطها لعلاقة مع شخص آخر، منحته المبلغ المذكور، مشيرة إلى أن الزوج تفاجأ بعد ذلك بصور زوجته وهي عارية، تم نشرها بإحدى الصفحات الفيسبوكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الزوج، استفسر زوجته عن صورها العارية وسرقتها للمبلغ المذكور، لتعترف له على أنها كانت على علاقة مع شخص آخر قبل زواجهما، وقد هددها بنشر الصور إذا لم تقدم له مبالغ مالية.

وأشارت كذلك هذه المصادر أن الزوجة والتي حاولت الانتحار من خلال شرب مواد سامة، دافعت عن نفسها بعد اعتقالها، وشددت على أن صورها الإباحية تم التقاطها لها رفقة عشيقها قبل زواجها من زوجها الحالي المنحدر من مدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة الدار البيضاء مصالح الدرك الملكي المحكمة الابتدائية الشكاية

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