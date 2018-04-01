 فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا ﻿
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فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 11:16 فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا | اقتصاد
فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا
لم يكترث برميل النفط لشرارة حملة المقاطعة التي يشنها نشطاء فايسبوكيون ضد غلاء أسعار المحروقات بالمغرب، عندما حلق بمستويات أسعاره المتداولة بالأسواق العالمية مطلع الأسبوع الجاري، إلى حوالي 75

شــــوف تيفي:

لم يكترث برميل النفط لشرارة حملة المقاطعة التي يشنها نشطاء فايسبوكيون ضد غلاء أسعار المحروقات بالمغرب، عندما حلق بمستويات أسعاره المتداولة بالأسواق العالمية مطلع الأسبوع الجاري، إلى حوالي 75 دولارا للبرميل الواحد، مؤشرا بذلك على رقم قياسي غير مسبوق منذ أربع سنوات تقريبا.

أسباب هذا الارتفاع الذي ينذر بإرباك توازنات المالية العمومية ببلادنا، ربطها خبراء الأسواق الدولية للنفط، بواقع المخاوف التي تملكت الفاعلين ببورصات الذهب الأسود، جراء احتمال إعادة فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات اقتصادية على إيران، في ظل وجود تكهنات حول إمكانية انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعه سابقه باراك أوباما، مع هذا البلد الآسيوي، وذلك في ظل تزايد حدة تلويح ترامب بلجوء الولايات المتحدة إلى تفعيل هذا الخيار.

وفيما ترى البلدان المنتجة للنفط، في هذه التطورات، فرصة جيدة لإعادة إنعاش اقتصادياتها ورفع مواردها من البيترو دولار، فإن بلدانا أخرى غير منتجة لهذه الثروة الطبيعية من قبيل المغرب الذي تكلفه فاتورة استيراد النفط عشرات مليارات الدراهم سنويا، يرون في ارتفاع أسعار البترول بالأسواق الدولية، مؤشرا مقلقا يهدد نمو اقتصادياتها الناشئة وينعكس سلبا على توازنات سياساتها الماكرواقتصادية، في سياق تنامي التوترات الاجتماعية وارتفاع سقف المطالب التنموية لشعوبها.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع ثمن تسويق البرميل بالأسواق الدولية يأتي في سياق ظرفية صعبة ببلادنا، وخصوصا في سياق الجدل الدائر منذ أشهر حول عدم ملاءمة أسعار تسويق المحروقات بمحطات التوزيع مع نظيرتها الرائجة في البورصات العالمية حينما كان سعر البرميل دون 50 دولارا، حيث تعرضت الشركات الفاعلة بالقطاع إلى انتقادات واسعة في هذا الخصوص، وهو ما ترتب عنه إحداث لجنة للتقصي حول مستوى مجلس النواب، ولجنة أخرى للتتبع على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة..

ويذكر أن العقود الآجلة لخام مزيج برنت، قد سجلت يوم الاثنين الماضي 74,94 دولار للبرميل الواحد، فيما سجلت نظيرتها بالنسبة لخام تكساس 69,79 دولار للبرميل الواحد.

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شـــوف تيفي النفط المقاطعة حملة برميل ارتفاع أثمنة

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