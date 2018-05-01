 نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة ﻿
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مقاطعون ولكن...!

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 10:51 نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة | بوليتيك
نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة
مازال نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية الخاصة بشهر ماي 2018 متواصلا من طرف بعض الأعضاء لأسباب متباينة، فبعد أن قاطع 22 عضوا من أصل 35 المشكلين لمجلس جماعة الدراركة أشغال

شوف تيفي:أكادير

مازال نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية الخاصة بشهر ماي 2018 متواصلا من طرف بعض الأعضاء لأسباب متباينة، فبعد أن قاطع 22 عضوا من أصل 35 المشكلين لمجلس جماعة الدراركة أشغال دورة ماي، نتيجة ما أسموه في بيانهم الصادر التسيير العشوائي والانفرادي لرئيسة الجماعة، جاء الدور اليوم على جماعة "إبضر" بإقليم سيدي إفني، إذ أقدم 10 أعضاء ينتمون إلى فريق الأغلبية، من بينهم 3 نواب للرئيس على مقاطعة أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي، التي كانت ستعقد صباح اليوم.
 
وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد جاءت مقاطعة الأعضاء العشرة المحسوبين على حزب الحركة الشعبية كرد فعل على ما وصفوه بالاستبداد الذي يمارسه الرئيس في اتخاد قرارته، وتهميش دور بعض نوابه في المشاركة في اتخاد القرارات.
 
ومن جهة أخرى رجحت ذات المصادر، أن تكون هناك أياد خفية تحاول زرع الفتنة والانقسام وتحريض أعضاء المجلس ضد الرئيس وذلك لخدمة أجندات معينة ولحساب أشخاص آخرين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير إقليم سيدي إفني مقاطعة نزيف جهة سوس دورات مجالس

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