 خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير ﻿
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خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير

مقاطعون ولكن...!

خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 10:49 خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير | حوادث و حقوق
خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير
شهد دوار دار بوبكر بجماعة وقيادة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، مساء أمس الإثنين، وقوع حادث خطير، يتمثل في اختطاف تلميذة، ومحاولة اغتصابها من طرف مجهولين.

"شوف تيفي"

 شهد دوار دار بوبكر بجماعة وقيادة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، مساء أمس الإثنين، وقوع حادث خطير، يتمثل في اختطاف تلميذة، ومحاولة اغتصابها من طرف مجهولين.

وحسب مصادر محلية فإن التلميذة البالغة من العمر 16 سنة، تفاجأت بمجهولين يعترضون سبيلها، ويستدرجونها بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلى منطقة قريبة من الملعب الكبير، حيث تم تجريدها من ملابسها من أجل اغتصابها، إلا أن بعض المواطنين، تدخلوا لإنقاذها.

 وأشارت المصادر ذاتها أن الفتاة الضحية، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الاعتداء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جماعة دوار دار بوبكر المواطنين السلاح الأبيض

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