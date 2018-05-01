سابقة..حكم بـ10 ملايين تعويضا عن خطأ للشرطة والنيابة العامة ﻿

في سابقة جديدة من المتوقع أن تفتح بابا أمام المتقاضين المغاربة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة مهام الشرطة القضائية،

"شوف تيفي"

في سابقة جديدة من المتوقع أن تفتح بابا أمام المتقاضين المغاربة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة مهام الشرطة القضائية، أصدر القضاء الإداري حكما بالتعويض لفائدة متقاضيه لم يتم تذكيرها بحقها في الانتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض، واستندت المحكمة إلى كون الخطأ الذي ارتكبته الشرطة القضائية والنيابة العامة فوت على الطاعنة المطالبة بالتعويض والحصول عليه.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد أكدت وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بتعويض قدره 100 ألف درهم في مواجهة الدولة، بعد الخطأ الذي شاب مسطرة الدعوى الناتجة عن الحادث الذي تعرضت له، موضحة في مقال الدعوى أنها لم يتم إخبارها بحقها في التنصيب كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض مدني من طرف المدعى عليه.

ورغم إدانة المدعى عليه من طرف المحكمة، إلا أن المدعية تقدمت عبر دفاعها بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء الخطأ الذي ارتكب من طرف الشرطة والنيابة العامة، بعدم تذكيرها بحقها في التنصب كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض في الدعوى المدنية إلى جانب المتابعة التي خضع لها المدعى عليه.