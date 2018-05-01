 سابقة..حكم بـ10 ملايين تعويضا عن خطأ للشرطة والنيابة العامة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات | بوليتيك

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP | بوليتيك

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق

فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة

فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا | اقتصاد

فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة

شاهد بالفيديو أفضل 5 أهداف في الدوري الإسباني | الجولة 36 | بووز

شاهد بالفيديو أفضل 5 أهداف في الدوري الإسباني | الجولة 36

خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير

مقاطعون ولكن...!

سابقة..حكم بـ10 ملايين تعويضا عن خطأ للشرطة والنيابة العامة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 10:45 سابقة..حكم بـ10 ملايين تعويضا عن خطأ للشرطة والنيابة العامة | بوليتيك
سابقة..حكم بـ10 ملايين تعويضا عن خطأ للشرطة والنيابة العامة
في سابقة جديدة من المتوقع أن تفتح بابا أمام المتقاضين المغاربة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة مهام الشرطة القضائية،

"شوف تيفي"

 في سابقة جديدة من المتوقع أن تفتح بابا أمام المتقاضين المغاربة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة مهام الشرطة القضائية، أصدر القضاء الإداري حكما بالتعويض لفائدة متقاضيه لم يتم تذكيرها بحقها في الانتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض، واستندت المحكمة إلى كون الخطأ الذي ارتكبته الشرطة القضائية والنيابة العامة فوت على الطاعنة المطالبة بالتعويض والحصول عليه.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد أكدت وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بتعويض قدره 100 ألف درهم في مواجهة الدولة، بعد الخطأ الذي شاب مسطرة الدعوى الناتجة عن الحادث الذي تعرضت له، موضحة في مقال الدعوى أنها لم يتم إخبارها بحقها في التنصيب كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض مدني من طرف المدعى عليه.

ورغم إدانة المدعى عليه من طرف المحكمة، إلا أن المدعية تقدمت عبر دفاعها بدعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء الخطأ الذي ارتكب من طرف الشرطة والنيابة العامة، بعدم تذكيرها بحقها في التنصب كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض في الدعوى المدنية إلى جانب المتابعة التي خضع لها المدعى عليه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغاربة المحكمة الإدراية التعويض المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات | بوليتيك

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP | بوليتيك

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تتكون من خمسة عناصر بالمغرب و اسبانيا | بوليتيك

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تتكون من خمسة عناصر بالمغرب و اسبانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اعتداء خطير على متقاعد عندو 80 عام فكازا..قطعو ليه العصب ديال ايديه وهجمو عليه بالسيوفة و الكلاب | حالة خاصة
منذ 1 دقيقة

اعتداء خطير على متقاعد عندو 80 عام فكازا..قطعو ليه العصب ديال ايديه وهجمو عليه بالسيوفة و الكلاب

اختيار سلمى رشيد سفيرة للقفطان في هذه التظاهرة | بــووز

اختيار سلمى رشيد سفيرة للقفطان في هذه التظاهرة

الفرحة بالقصر الملكي بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن | بــووز

الفرحة بالقصر الملكي بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن

بالفيديو...شوفو كيفاش شعلات فالبرلمان المغربي بسبب المقاطعة | قنوات أخرى

بالفيديو...شوفو كيفاش شعلات فالبرلمان المغربي بسبب المقاطعة

﻿

آخر المستجدات

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات | بوليتيك

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP | بوليتيك

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.