عاجل وبالفيديو..تفكيك خلية إرهابية بمدينة المضيق ﻿

تمكن رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يومه الثلاثاء 8 ماي، من اعتقال 3 أشخاص بالمضيق، وذلك للاشتباه في انتمائهم لخلية إرهابية تنشط في المغرب وإسبانيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''دوزيم''.

"شوف تيفي"

تمكن رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يومه الثلاثاء 8 ماي، من اعتقال 3 أشخاص بالمضيق، وذلك للاشتباه في انتمائهم لخلية إرهابية تنشط في المغرب وإسبانيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "دوزيم".

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه به الأول يبلغ من العمر 28 سنة، وقد تم اعتقاله في منزله بحي غطاس بمدينة الفنيدق، في عملية شارك فيها عشرة عناصر من رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مشيرة أن المشتبه به الثاني، يبلغ من العمر 24 سنة، تم اعتقاله في حي الشبار الشعبي بالفنيدق، حيث يقطن في شقة يكتريها رفقة زوجته منذ ثلاثة أشهر، ويعمل كتاجر سمك.

وأكدت القناة الثانية تفتيش شقة الموقوف الثاني من طرف 25 عنصرا تابعا للمكتب المركزي للأبحاث القضائية الـ 25، قبل الانتقال إلى شقة عائلته من أجل استئناف عملية التفتيش.



وأشارت القناة إلى أنه تم كذلك اعتقال المشتبه به الثالث، البالغ 25 سنة، بحي غطاس، حيث يشتغل في أحد محلات بيع الحلويات ويقطن رفقة والديه بنفس الحي، مبرزة أن المشتبه بهم على صلة بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي تنشط في المغرب وإسبانيا، مضيفة أن جهاز مكافحة الإرهاب الإسباني قام بعملية أمنية مماثلة صباح اليوم في إسبانيا، بتنسيق مع المصالح الأمنية المغربية.