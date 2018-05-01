انفــراد..''إلـياس العمـــاري'' يغادر قيادة البام ..وهـذا هو الاسم الذي سيعوضه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أنه بعدما حددت سكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم السبت 26 ماي الجاري ، كتاريخ لعقد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أنه بعدما حددت سكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم السبت 26 ماي الجاري ، كتاريخ لعقد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، بدأ النقاش السياسي يدور في كــواليس حزب ''البــام'' واللقاءات المكثقة لقياداته حول مستقبل الأمين العام المستقيل ''إلياس العماري'' بالحزب .

وأضــافت مصادر ''شوف تيفي'' أن ''إلـياس العماري'' أصـر على مغادرة الأمانة العامة للجرار ، حيث عبر لمقربيه أنه قرر عدم العودة لتدبير الحزب من موقعه كأمين عام للحزب وسيكتفي بمسؤوليات أخرى كرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاعل سياسي داخل الحزب ذاته بدون التقيد بأي مسؤولية على مستوى أعلى هرم بــالحزب، وزادت مصــادرنا أن النقاش الذي يدور في الكواليس يذهب في اتجاه اختيار ''الشيخ بيد الله'' عضو المكتب السياسي للحزب، وتسليمه مفــاتيح تسيير المرحلة من موقع الأمين العام مؤقتا إلى حدود انعقاد المؤتمر الوطني العادي ...

وجدير بالذكر أنه سبق وذكر بلاغ لسكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه ''بتشاور مع الأمين العام، تقرر عقد الدورة الاستثنائية يوم السبت 26 ماي2018″، مضيفا أن “السكرتارية أوصت بضرورة تكاثف جهود كل مناضلات ومناضلي الحزب، من مختلف المسؤوليات والمواقع، لإنجاح هذه الدينامية التنظيمية''وأردف ''باستكمال التشاور والعمل مع كل مكونات اللجنة الوطنية الموسعة المنبثقة عن الدورة الثانية والعشرين للإعداد الجيد للمحطة القادمة''.