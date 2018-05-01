 انفــراد..''إلـياس العمـــاري'' يغادر قيادة البام ..وهـذا هو الاسم الذي سيعوضه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات | بوليتيك

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP | بوليتيك

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق

فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة..زوج لقا صور مراتو عريانة بالفيسبوك+تفاصيل جد صادمة

فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا | اقتصاد

فعلها النفط في عز حملة المقاطعة.. برميل البترول يحلق إلى سقف 75 دولارا

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة

شاهد بالفيديو أفضل 5 أهداف في الدوري الإسباني | الجولة 36 | بووز

شاهد بالفيديو أفضل 5 أهداف في الدوري الإسباني | الجولة 36

خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

خطير..اختطاف تلميذة وتجريدها من ملابسها لاغتصابها ضواحي أكادير

مقاطعون ولكن...!

انفــراد..''إلـياس العمـــاري'' يغادر قيادة البام ..وهـذا هو الاسم الذي سيعوضه

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 10:29 انفــراد..إلـياس العمـــاري يغادر قيادة البام ..وهـذا هو الاسم الذي سيعوضه | بوليتيك
انفــراد..''إلـياس العمـــاري'' يغادر قيادة البام ..وهـذا هو الاسم الذي سيعوضه
علمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أنه بعدما حددت سكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم السبت 26 ماي الجاري ، كتاريخ لعقد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أنه بعدما حددت سكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم السبت 26 ماي الجاري ، كتاريخ لعقد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، بدأ النقاش السياسي يدور في كــواليس حزب ''البــام'' واللقاءات المكثقة لقياداته حول مستقبل الأمين العام المستقيل ''إلياس العماري'' بالحزب .

وأضــافت مصادر ''شوف تيفي'' أن ''إلـياس العماري'' أصـر على مغادرة الأمانة العامة للجرار ، حيث عبر لمقربيه أنه قرر عدم العودة لتدبير الحزب من موقعه كأمين عام للحزب وسيكتفي بمسؤوليات أخرى كرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاعل سياسي داخل الحزب ذاته بدون التقيد بأي مسؤولية على مستوى أعلى هرم بــالحزب، وزادت مصــادرنا أن النقاش الذي يدور في الكواليس يذهب في اتجاه اختيار ''الشيخ بيد الله'' عضو المكتب السياسي للحزب، وتسليمه مفــاتيح تسيير المرحلة من موقع الأمين العام مؤقتا إلى حدود انعقاد المؤتمر الوطني العادي ...

وجدير بالذكر أنه سبق وذكر بلاغ لسكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه ''بتشاور مع الأمين العام، تقرر عقد الدورة الاستثنائية يوم السبت 26 ماي2018″، مضيفا أن “السكرتارية أوصت بضرورة تكاثف جهود كل مناضلات ومناضلي الحزب، من مختلف المسؤوليات والمواقع، لإنجاح هذه الدينامية التنظيمية''وأردف ''باستكمال التشاور والعمل مع كل مكونات اللجنة الوطنية الموسعة المنبثقة عن الدورة الثانية والعشرين للإعداد الجيد للمحطة القادمة''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البام المجلس الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات | بوليتيك

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP | بوليتيك

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة | بوليتيك

نزيف مقاطعات دورات المجالس الجماعية يتواصل بجهة سوس ماسة

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تتكون من خمسة عناصر بالمغرب و اسبانيا | بوليتيك

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تتكون من خمسة عناصر بالمغرب و اسبانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اعتداء خطير على متقاعد عندو 80 عام فكازا..قطعو ليه العصب ديال ايديه وهجمو عليه بالسيوفة و الكلاب | حالة خاصة
منذ 2 دقائق

اعتداء خطير على متقاعد عندو 80 عام فكازا..قطعو ليه العصب ديال ايديه وهجمو عليه بالسيوفة و الكلاب

اختيار سلمى رشيد سفيرة للقفطان في هذه التظاهرة | بــووز

اختيار سلمى رشيد سفيرة للقفطان في هذه التظاهرة

الفرحة بالقصر الملكي بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن | بــووز

الفرحة بالقصر الملكي بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن

بالفيديو...شوفو كيفاش شعلات فالبرلمان المغربي بسبب المقاطعة | قنوات أخرى

بالفيديو...شوفو كيفاش شعلات فالبرلمان المغربي بسبب المقاطعة

﻿

آخر المستجدات

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

عــــاجل: عْــــريس كان كايدير السبور فكورنيش عين الذئاب جاتو أزمة قلبية وهاشنو وقع ليه

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات | بوليتيك

الداودي: حزب بنعبد الله حليف مستقبلي في الأمور الصعبة والسهلة وليس مصلحيا رغم اختلاف المرجعيات

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور..الروينة فبوركون بالبيضاء ..شاب كيهدد بالانتحار من فوق عمود كهربائي وهاشنو واقع

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق رغبة المرتزقة وشحنة الفوسفاط المغربي تعود إلى مالكها الأصلي OCP | بوليتيك

بعد قرار الأمم المتحدة.. ضربة جديدة للبوليساريو وحاضنتها الجزائر.... جنوب إفريقيا تفشل في تحقيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.