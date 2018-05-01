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لاعب المنتخب المغربي يتوج بجائزة ببلجيكا

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 10:27 لاعب المنتخب المغربي يتوج بجائزة ببلجيكا | سبور
لاعب المنتخب المغربي يتوج بجائزة ببلجيكا
اختير المهدي كارسيلا، لاعب وسط ميدان ستاندار دو لييج، كأفضل لاعب عربي في الدوري البلجيكي وتتويجه بجائزة '' الأسد البلجيكي 2018 ''.

" شوف سبور"

اختير المهدي كارسيلا، لاعب وسط ميدان ستاندار دو لييج، كأفضل لاعب عربي في الدوري البلجيكي وتتويجه بجائزة " الأسد البلجيكي 2018 ".

وجاء تتويج كارسيلا ب" الأسد الذهبي 2018 " بعد تألق ستاندار دو لييج في البطولة الوطنية لهذا الموسم.

وكان الدولي المغربي قد عاد إلى لييج خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا من النادي غرناطة الإسباني.

وبدأ المهدي كارسيلا، المزداد بلييج من أب إسباني وأم مغربية، مشواره الرياضي بستاندار دو لييج، منذ سن الخامسة.

ولعب المهدي كارسيلا، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، أول لقاء مع أسود الأطلس في فبراير 2011 أمام النيجر بملعب مراكش.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المهدي كارسيلا الدوري البلجيكي

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