فعاليات المجتمع المدني بأكادير تطالب وزير الشباب والرياضة بفتح تحقيق فيما يتعرض له الأطفال داخل مركز حماية الطفولة ذكور ومديرة المركز ترد +''بيان'' ﻿

أصدرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة أكادير بيانا استنكاريا، تطالب فيه من وزير الشباب والرياضة بفتح تحقيق في ما أسمته الأوضاع المزرية التي يعيش على إيقاعها نزلاء مركز حماية الطفولة ذكور.

شوف تيفي:أكادير

أصدرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة أكادير بيانا استنكاريا، تطالب فيه من وزير الشباب والرياضة بفتح تحقيق في ما أسمته الأوضاع المزرية التي يعيش على إيقاعها نزلاء مركز حماية الطفولة ذكور.

واستنكرت فعاليات المجتمع المدني في بيانها الذي تتوفر ''شوف تيفي''، على نسخة منه الوضع الكارثي الذي يعرفه مركز حماية الطفولة ذكور بأكادير، وذلك من حيث سوء التسيير والتدبير وتعرض بعض الأطفال بالمركز لاعتداءات جسدية ولفظية حسب البيان.

وتساءلت الجمعيات الموقعة على ذات البيان عن سبب طرد متطوع تجمعه علاقة طيبة وحسنة مع أطفال المركز، وكذا عن سر الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له الجمعيات الراغبة في تقديم المساعدة الجمعوية للمركز.

وأوضح البيان أن الأوضاع التي يعيشها المركز تتنافى مع المجهودات المبذولة من طرف الملك محمد السادس والذي يوصي بضرورة إعطاء الأهمية والعناية القصوى لكل الأطفال بمختلف شرائحهم.

وفي ختام بيانها طالبت فعاليات المجتمع المدني بأكادير من الجهات المسؤولة من وزير الشباب والرياضة ووالي جهة سوس ماسة بالتدخل العاجل لوضع حد لما أطلقت عليه التصرفات اللامسؤولة تجاه نزلاء المركز وتوفير الحماية لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقصرين يضيف البيان.

ومن جانبها أكدت مديرة المركز لقناة ''شوف تيفي''، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن المركز يشتغل في ظروف جيدة ويتمتع النزلاء بكافة حقوقهم ويستفيدون من عدة أنشطة تشرف عليها إدارة المركز وبعض الجمعيات والمربين المتطوعين الذين يتوافدون على المركز لتقديم المساعدة للأطفال بشكل تطوعي خدمة للصالح العام''.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هذه الجمعيات التي أصدرت هذا البيان لم تأت ولو ليوم واحد للمركز ولم تقدم أي مساعدة للأطفال، متسائلة كيف يعقل أن يتم إقصاؤها وتهميشها كما ورد في بيانها، وهي في الأصل لم تطرق أبواب المركز، وهذه الادعاءات كلها كيدية وصادرة من أعداء النجاح، الذين لم يرقهم مستوى الخدمات التي يقدمها المركز...''

وأشارت المديرة في معرض حديثها، أن المركز لا يتساهل مع كل من يحاول الاعتداء على الأطفال من مربين ومشرفين، إذ تم طرد مربي في الآونة الأخيرة اعتدى على طفل صغير في إحدى الخرجات التي نظمها المركز لفائدة نزلائه، مؤكدة أن المركز يحتاج لمن يعطي إضافة ومساعدة نوعية للأطفال وليس من يعتدي عليهم...''

وفي الأخير، طالبت من أعداء النجاح الكف عن الترويج للاتهامات الباطلة والانخراط في خدمة الأطفال، وتقديم المساعدة لهم عوض التشويش على من يسهر عليهم...''.