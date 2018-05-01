في حكومة العثماني وزيرة ''بيجيدية'' إسمها بسيمة الحقاوي ''تقاطع ''الصحافة ﻿

في سلوك غير مفهوم من عضوة في حكومة هي الثانية من نوعها في عهد دستورنا الجديد، تأبى بسيمة حقاوي التواصل مع الصحافة، ضاربة بعرض الحائط حق المغاربة في الوصول إلى المعلومة التي تخص وزارتها

شوف تيفي

في سلوك غير مفهوم من عضوة في حكومة هي الثانية من نوعها في عهد دستورنا الجديد، تأبى بسيمة حقاوي التواصل مع الصحافة، ضاربة بعرض الحائط حق المغاربة في الوصول إلى المعلومة التي تخص وزارتها التي تعنى بقضايا الأسرة والتضامن، ومتجاهلة ما اكتسبته من تقنيات في هذا المجال عندما كانت تشتغل بمهنة التعليم قبل أن يقودها الحظ الباسم إلى دخول قبة البرلمان لأول مرة في حياتها في سنة 2003 في لائحة محلية بمنطقة درب السلطان الفداء، كان وكيلها هو مصطفى الرميد وتبوأت فيها الحقاوي (أي في اللائحة المحلية المشار إليها) المرتبة الرابعة، قبل أن تصبح ثالثة في ترتيب المرشحين بعد انسحاب صاحب هذا المركز لأسباب مجهولة، فكان حظ بسيمة مبتسما، بعدما أفلح المرشحون الثلاثة الأوائل في العبور إلى القبة المباركة دون عناء يذكر، والفضل في ذلك يعود للمرشح المنسحب الذي أخطأ الحساب ولم يكن يتوقع مرور 3 محظوظين دفعة واحدة عندما ترك مركزه الثالث للوزيرة بسيمة التي كانت حينها معلمة بإحدى المدارس الإبتدائية.

بسيمة الحقاوي التي حرقت المراحل بعد هذه الوثبة التاريخية في حياتها، وأصبحت رئيسة فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، ثم رئيسة للتنظيم النسائي للحزب، قبل أن ترتقي إلى رتبة وزيرة في حكومة بنكيران، مستفيدة في ذلك من غياب الأطر والكفاءات النسائية اللواتي بإمكانهن منافستها على المنصب الحكومي، لم تعد تؤمن بشىء إسمه التواصل في وزارة الأسرة والتضامن التي أشرفت على تسييرها في حكومتين متعاقبتين، خصوصا بعدما حققت أمنية الحفاظ على الموقع الوزاري بفضل تخندقها في صف تيار الإستوزار لعرقلة الزعيم بنكيران من الإستمرار في منصب الأمانة العامة لولاية ثالثة، درءا لخطر احتمال دعوته إلى انسحاب حزبه من الحكومة انتقاما من خصومه السياسيين، كما فعل حميد شباط مع وزراء الإستقلال في سنة 2013.

بعد كل عمليات الوثب الطولي والعرضي التي حققتها الوزيرة ''البيجيدية''، والتي مكنتها في زمن قياسي من الإرتقاء من رتبة موظفة بسيطة في قطاع التعليم إلى وزيرة محترمة في حكومة صاحب الجلالة الذي وضع للمغاربة دستورا جديدا متقدما يستجيب لانتظاراتهم في مجالات عدة، وضمنها مجال التواصل والحق في المعلومة الذي أعطيت له أولوية كبرى في بنود الدستور الجديد، ترفض السيدة الوزيرة التعاطي مع وسائل الإعلام والإلتزام بمقتضيات الواجب الحكومي التي تنص على ضرورة التواصل مع الصحافة وعدم حجب المعلومات التي تخص قضايا الأسرة والتضامن، كما هو حال ''شوف تيفي'' أو ''المشعل'' حيث باءت كل محاولاتنا الرامية للإتصال بالمعنية بالأمر أو حتى بديوانها بالفشل وذلك بإصرار غريب وغير مفهوم من لدن الوزيرة ''البيجيدية'' او المحيطين بها.