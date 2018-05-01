رسميا.. باييرن ميونخ يجدد عقد مهاجمه الفرنسي وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف فريق بايرن ميونيخ الألماني، يوم أمس الاثنين، أن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) مدد عقده مع النادي حتى يونيو 2019.

" شوف سبور"

كشف فريق بايرن ميونيخ الألماني، يوم أمس الاثنين، أن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) مدد عقده مع النادي حتى يونيو 2019.

وانضم ريبيري إلى صفوف النادي البافاري سنة 2007 قادما من مرسيليا الفرنسي، وخاض معه 385 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 117 هدفا، منها 247 مباراة و80 هدفا في الدوري المحلي.

وعلى الرغم من تعرضه لإصابة في الركبة في وقت سابق من هذا الموسم وغيابه عن الفريق لعشر مباريات، خاض ريبيري 19 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف.

وأحرز ريبيري ثمانية ألقاب في البوندسليغا مع النادي البافاري، لينضم إلى أربعة لاعبين آخرين حققوا هذا الإنجاز هم أوليفر كان، ومحمد شول، وفيليب لام وباستيان شفاينشتايغر.

وينتهي عقد ريبيري في 30 يونيو المقبل. وبموجب الاتفاق الجديد، سيبقى اللاعب الفرنسي في النادي للعام الثاني عشر على التوالي.