خاص.. اتحاد طنجة يبدأ ''الميركاتو'' الصيفي مبكرا ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، اليوم الثلاثاء، أن فريق اتحاد طنجة يتجه نحو خطف نجم فريق شباب أطلس خنيفرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتعلق الأمر باللاعب أيوب الكعداوي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر موثوق بها، اليوم الثلاثاء، أن فريق اتحاد طنجة يتجه نحو خطف نجم فريق شباب أطلس خنيفرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتعلق الأمر باللاعب أيوب الكعداوي.

وأفادت ذات المصادر، في حديث لشوف سبور، أن الفريق الطنجي، وقع على عقد مبدئي للفوز بخدمات اللاعب الكعداوي يمتد لثلاث سنوات، رغبة منه في تعزيز صفوفه بعد تأكيدمشاركته على المستوى الإفريقي خلال الموسم المقبل بعد احتلاله مراتب متقدمة ولم يتبق سوى دورتين على نهاية البطولة الاحترافية.

وقدم الكعداوي مستويات متميزة رفقة فريقه الحالي شباب أطلس خنيفرة وكان واحدا من صناع النتائج الإيجابية رفقة النادي في فترة الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

ومعلوم أن فريق اتحاد طنجة يتصدر البطولة الاحترافية برصيد 48 نقطة بعد تحقيق 13 فوزا و9 تعادلات و5 هزائم.