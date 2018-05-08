فضيحة..فنان عربي شهير تزوج برجل+صورة ﻿

أثار الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب، جدلا واسعا ، أمس الاثنين، بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه ​ خبر زواجه من صديقه، من خلال نشر صورة له برفقته على حسابه بالإنستغرام، ظهرا فيها يتبادلان

"شوف تيفي"

أثار الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب، جدلا واسعا ، أمس الاثنين، بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه ​ خبر زواجه من صديقه، من خلال نشر صورة له برفقته على حسابه بالإنستغرام، ظهرا فيها يتبادلان القبل.

وحسب ما كشفت عنه عدد من وسائل الإعلام العربية، فإن العديد من التعليقات، انهالت على صورة الفنان المذكور، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الشديدة من ميولاته الجنسية .

وأشارت المصادر ذاتها أن نيكولا شلهوب أصدر مؤخرا فيديو كليب أغنية "​صار أفضل نفترق​" على يوتيوب، مشيرة إلى أنه قرر العيش بعد زواجه بعيدا عن لبنان وبالتحديد بإسبانيا.