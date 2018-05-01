 أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء ﻿
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أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 09:28 أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع
أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة بالنصف الشمالي للمملكة، مع نزول زخات متفرقة من المحتمل أن تكون رعدية خلال الزوال.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة بالنصف الشمالي للمملكة، مع نزول زخات متفرقة من المحتمل أن تكون رعدية خلال الزوال.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السواحل الوسطى وشمال السواحل الجنوبية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا.

وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة، غربية بالسهول الشمالية، وشمالية عموما في باقي المناطق.

كما يتوقع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، وما بين 14 و20 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و25 درجة بالواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط، والسايس، والسهول الداخلية، وسوس وسهول تادلة، والرحامنة، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية أمطار الأقاليم الجنوبية البحر

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