وضعية الرجاء تزداد تأزما بغياب واحد من أبرز لاعبيه ﻿

يعيش فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على وقع الغيابات المؤثرة منذ انطلاق الشطر الثاني من منافسات البطولة الوطنية، وستعرف المباراة التي يحل فيها ضيفا على فريق أدواتا ستارز الغاني يوم الأربعاء 16

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يعيش فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على وقع الغيابات المؤثرة منذ انطلاق الشطر الثاني من منافسات البطولة الوطنية، وستعرف المباراة التي يحل فيها ضيفا على فريق أدواتا ستارز الغاني يوم الأربعاء 16 ماي الجاري، برسم منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكاف غياب واحد من أبرز لاعبيه في الفترة الحالية بسبب التوقيف.

ويغيب منير عوبادي عن الرجاء، لجمعه إنذارين في منافسات كأس الكونفدرالية، كان آخرهما ضد فيتا كلوب الكونغولي يوم الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت بينهما بالموكب الرياضي محمد الخامس والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأهل فريق الرجاء اللاعب زكرياء الهلالي لخوض منافسات كأس الكاف، وذلك في حال رغبة الإسباني خوان كارلوس غاريدو في الاعتماد عليه بدلا من عوبادي.