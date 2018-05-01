 توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت ﻿
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توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت | حوادث و حقوق

توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت

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توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 03:22 توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت | حوادث و حقوق
توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت مساء اليوم الإثنين من توقيف المشتبه فيه الثالث ضمن العصابة، التي جعلت العناصر الأمنية تستعين بسلاحها الوظيفي لتوقيفها، بعدما لاذت` بالفرار مساء أول أمس السبت.

شوف تيفي:تيزنيت

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت مساء اليوم الإثنين من توقيف المشتبه فيه الثالث ضمن العصابة، التي جعلت العناصر الأمنية تستعين بسلاحها الوظيفي لتوقيفها، بعدما لاذت` بالفرار مساء أول أمس السبت.

وكان أفراد العصابة الثلاث قد روعوا ساكنة مدينة تيزنيت إثر تنفيذهم لسلسلة من السرقات والإعتداءات بالسلاح الأبيض التي طالت عدد من المواطنين بالمدينة، قبل أن تتم محاصرتهم يوم السبت الماضي قرب إحدى محطات الوقود من طرف عناصر الشرطة القضائية غير أن المشتبه فيهم أبدوا مقاومة عنيفة لأفراد الشرطة، وذلك عن طريق مواجهتهم بالسلاح الأبيض والحجارة، الأمر الذي فرض على مفتش شرطة الإستعانة بسلاحه الوظيفي وأطلق طلقتين إنذاريتين لجعلهم ينصعون قبل أن يطلق طلقة ثالثة أصابت أحد أفراد العصابة بجروح بليغة على مستوى الفخد وأسفل الظهر وشلت حركته وجرى توقيفه رفقة زميل له فيما لاذا الطرف الثالث بالفرار.

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شوف تيفي المغرب تيزنيت توقيف عنصر عصابة سلاح ناري اعتداء

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