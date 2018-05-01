 نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت | حوادث و حقوق

توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت

نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري | دولي

نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري

تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.. التعويضات المالية الممنوحة للضحايا أو ذوي الحقوق بلغت حوالي ملياري درهم | بوليتيك

تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.. التعويضات المالية الممنوحة للضحايا أو ذوي الحقوق بلغت

مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة

ســار..وزارة الصحة تُخفض أسعار 120 دواء | مجتمع

ســار..وزارة الصحة تُخفض أسعار 120 دواء

الرعب بأشهر منطقة نواحي مكناس معروفة بكولومبيا المخدرات والكحول وقلعة الفارين من العدالة | حوادث و حقوق

الرعب بأشهر منطقة نواحي مكناس معروفة بكولومبيا المخدرات والكحول وقلعة الفارين من العدالة

صفقات عسكرية بين المغرب و أمريكا تشمل أسلحة الجو وأخرى ثقيلة و هذا ما قامت به المملكة بقواعد جوية | بوليتيك

صفقات عسكرية بين المغرب و أمريكا تشمل أسلحة الجو وأخرى ثقيلة و هذا ما قامت به المملكة بقواعد جوية

التحقيق مع مواطن فرنسي ضبطت بحوزته عدد من الأقراص تضم مشاهد جنسية حميمية لنساء ورجال ينحدرون من مدينة أكادير...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

التحقيق مع مواطن فرنسي ضبطت بحوزته عدد من الأقراص تضم مشاهد جنسية حميمية لنساء ورجال ينحدرون من

بالفيديو..هذه حقيقة زواج أمير إماراتي بمغربية مقابل مهر خيالي | منوعات

بالفيديو..هذه حقيقة زواج أمير إماراتي بمغربية مقابل مهر خيالي

مقاطعون ولكن...!

نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 03:15 نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري | دولي
نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري
قال نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي المرموق ''أتلانتيك كاونسل'' ومدير''إفريقيا سانتر''، بيتر فام، يومه الإثنين في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للانباء بواشنطن، إن التواطؤ بين حزب الله وانفصاليي

''شوف تيفي''+''و م ع''

قال نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي المرموق ''أتلانتيك كاونسل'' ومدير''إفريقيا سانتر''، بيتر فام، يومه الإثنين في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للانباء بواشنطن، إن التواطؤ بين حزب الله وانفصاليي البوليساريو ما كان ليحدث ''دون تورط ضمني على الأقل'' للنظام الجزائري.

وأضاف الخبير الأمريكي في القضايا الجيواستراتيجية بالقارة الإفريقية، ''لم أطلع على المعلومات التي تتوفر عليها السلطات المغربية، لكني لا أستطيع أن أتصور قيام تواطؤ بين حزب الله المتحالف مع إيران والبوليساريو دون تورط ضمني،على الأقل، للنظام الجزائري أو أن يكون على علم بذلك''.

وسجل أن هذا التطور الجديد ''يسلط الضوء مرة أخرى على نزاع (الصحراء) الذي طال أمده، وعلى الوضع المأساوي السائد في مخيمات تندوف، حيث السكان محتجزون في ظروف غير إنسانية فوق الأراضي الجزائرية ، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية ذات الصلة''.

وحذر بيتر فام من أن الأمر ''يتعلق بقنبلة موقوتة تجذب كل أنواع الجماعات المتطرفة العنيفة''، مشيرا إلى أن ''البوليساريو'' التي تعانق اليوم التطرف الشيعي، معروفة بروابطها مع الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تنشط في المنطقة.

وفي سياق جيواستراتيجي أوسع ، أشار الخبير الأمريكي المرموق إلى أنه في الوقت الذي يتابع فيه المجتمع الدولي عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب أم لا من الاتفاق النووي مع إيران ، ''يجب أن لا نغفل عن حقيقة كون النظام الإيراني،علاوة على طموحاته النووية، انخرط في تنفيذ استراتيجية لزعزعة الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط ، ولكن أيضا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية''.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وقال الوزير في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية ''لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر بوريطة حزب الله البوليساريو أمريكا اللاتينية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصرع مهاجر مغربي غرقا بنهر سيزيا بإيطاليا | دولي

مصرع مهاجر مغربي غرقا بنهر سيزيا بإيطاليا

ســـوري صرخ الله أكبر وطعن 3 هولنديين.. والشرطة تفتح تحقيقا | دولي

ســـوري صرخ ''الله أكبر'' وطعن 3 هولنديين.. والشرطة تفتح تحقيقا

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي | دولي

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..والنظام الإيراني في قفص الاتهام | دولي

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..و''النظام الإيراني'' في قفص الاتهام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حمزة لبيض يغني و يرقص بطريقة جنونية في حفل عقيقة إبن أخ ابتسام تسكت ويخطف قلوب الجميع | قنوات أخرى
منذ 47 دقيقة

بالفيديو..حمزة لبيض يغني و يرقص بطريقة جنونية في حفل عقيقة إبن أخ ابتسام تسكت ويخطف قلوب الجميع

بالفيديو..سلمى رشيد غادي تمشي تشجع المنتخب المغربي فروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو..سلمى رشيد غادي تمشي تشجع المنتخب المغربي فروسيا

سليم كرافاتا..مبيناتناش الكادو أنا وابتسام تسكت وها علاش درت الديو مع سلمى رشيد | خارج البلاطو

سليم كرافاتا..مبيناتناش الكادو أنا وابتسام تسكت وها علاش درت الديو مع سلمى رشيد

بالفيديو..نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضــان | بــووز

بالفيديو..نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضــان

﻿

آخر المستجدات

توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت | حوادث و حقوق
منذ 39 دقيقة

توقيف فرد من أفراد العصابة التي دفعت رجال الحموشي لإطلاق القرطاس بتيزنيت

نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري | دولي

نائب رئيس مركز التفكير الأمريكي:تواطؤ حزب الله مع البوليساريو يشير إلى تورط النظام الجزائري

تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.. التعويضات المالية الممنوحة للضحايا أو ذوي الحقوق بلغت حوالي ملياري درهم | بوليتيك

تنفيذا لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.. التعويضات المالية الممنوحة للضحايا أو ذوي الحقوق بلغت

مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.