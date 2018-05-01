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مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 02:51 مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة | حوادث و حقوق
مؤلم..ومن الحب ما قتل: شاب رفضت فتاة الارتباط به ونتاحر شنقا بطنجة
اهتزت مدينة طنجة، يومه الإثنين 7 ماي، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار شاب في عقده الثالث شنقا بواسطة حبل بغابة الرميلات.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة طنجة، يومه الإثنين 7 ماي، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار شاب في عقده الثالث شنقا بواسطة حبل بغابة الرميلات.

وحسب وسائل إعلام من مدينة طنجة، فإن المعطيات الخاصة بهذه النازلة، تشير إلى أن الشاب، أقدم على الانتحار وإنهاء حياته بطريقة بشعة، بعد أن رفضت فتاة الارتباط به، مشيرة إلى أنه آخر اتصال قام به هذا الأخير، كان مع هذه الفتاة.

وأشارت المصادر ذاتها أن الفتاة، أبلغت المصالح الأمنية، عن نية هذا الشاب في الانتحار بغابة الرميلات، لتتحرك إلى الغابة، حيث عثرت عليه جثة هامدة معلقا إلى شجرة بواسطة حبل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الانتحار فتاة المصالح الأمنية غابة الرميلات

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