 إدارة الكوكب المراكشي تخفض ثمن التذاكر خلال مباراتهم أمام شباب الريف الحسيمي ﻿
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مقاطعون ولكن...!

إدارة الكوكب المراكشي تخفض ثمن التذاكر خلال مباراتهم أمام شباب الريف الحسيمي

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 02:17 إدارة الكوكب المراكشي تخفض ثمن التذاكر خلال مباراتهم أمام شباب الريف الحسيمي | سبور
إدارة الكوكب المراكشي تخفض ثمن التذاكر خلال مباراتهم أمام شباب الريف الحسيمي
خفضت إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، أثمنة تذاكر مباراتهم ضد شباب الريف الحسيمي، برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى يوم الأحد القادم على أرضية المركب الكبير بمراكش ابتداء من

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خفضت إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، أثمنة تذاكر مباراتهم ضد شباب الريف الحسيمي، برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية، التي ستجرى يوم الأحد القادم على أرضية المركب الكبير بمراكش ابتداء من الثالثة بعد الزوال.

وحددت اللجنة المنظمة للفريق المراكشي أثمنة التذاكر ب 5 دراهم فقط للمدرجات الجانبية و 100 درهم للمنصة الشرفية ، و ذلك لضمان حضور جماهيري مكثف خلال هذه المواجهة التي ستحسم بنسبة كبيرة أمر البقاء أو النزول للفريقين ، حيث سيسعى كل فريق للظفر بنقط المباراة و تعزيز حظوظه من أجل الحفاظ على مكانته ضمن أندية الصفوة .

 

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شوف سبور الدارالبيضاء الكوكب المراكشي شباب الريف الحسيمي البطولة الاحترافية

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