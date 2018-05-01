ســار..وزارة الصحة تُخفض أسعار 120 دواء ﻿

كشفت وزارة الصحة عن لائحة جديدة خاصة بالأدوية التي سيشملها تخفيض أسعار البيع، سواء في المستشفيات أو للعموم، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الصحة عن لائحة جديدة خاصة بالأدوية التي سيشملها تخفيض أسعار البيع، سواء في المستشفيات أو للعموم، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت اليومية أن اللائحة الجديدة، التي حملت توقيع وزير الصحة أنس الدكالي، ضمت 120 دواء ستضاف إلى مئات الأدوية التي شرعت الحكومة في تخفيض أسعارها منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضافت اليومية أن القرار الجديد، جاء استجابة لطلبات مصنعي الأدوية، حيت تمت المصادقة عالى أسعار بيع أدوية أصلية وأودية جنسية جديدة ستسوق بالمغرب، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة ضمت أدوية منخفضة ومتوسطة الثمن، حيث يقل سعر أغلى دواء شمله التخفيض عن 400 درهم، فيما اختلفت نسبة التخفيض، من دواء إلى آخر من بضعة دراهم إلى حوالي نصف الثمن السابق.