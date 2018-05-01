 الرعب بأشهر منطقة نواحي مكناس معروفة بكولومبيا المخدرات والكحول وقلعة الفارين من العدالة ﻿
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مقاطعون ولكن...!

الرعب بأشهر منطقة نواحي مكناس معروفة بكولومبيا المخدرات والكحول وقلعة الفارين من العدالة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 02:11 الرعب بأشهر منطقة نواحي مكناس معروفة بكولومبيا المخدرات والكحول وقلعة الفارين من العدالة | حوادث و حقوق
الرعب بأشهر منطقة نواحي مكناس معروفة بكولومبيا المخدرات والكحول وقلعة الفارين من العدالة
رغم اعتقال ''السني'' أحد أكبر بارونات المخدرات والكحول بمنطقة بودربالة التي تبعد عن مدينة مكناس ببضع كيلومترات، لم تتمكن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمكناس من فرض سيطرتها على

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

رغم اعتقال ''السني'' أحد أكبر بارونات المخدرات والكحول بمنطقة بودربالة التي تبعد عن مدينة مكناس ببضع كيلومترات، لم تتمكن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمكناس من فرض سيطرتها على المنطقة، التي تحولت إلى سوق حرة لبيع المخدرات والكحول وسط الشارع العام وأمام الملأ، وأصبح لزاما على سكان المنطقة أن يدخلوا بيوتهم قبل حلول الظلام، حتى لا يصبحوا في عداد المفقودين وضحايا اللصوص وقطاع الطرق المنتشرين بمختلف الأماكن المظلمة والسوداء.

وقد استغل تجار المخدرات تجزئة ''غزوة'' القريبة من دوار بيوجان العشوائي، ليحولوها إلى قلعة خاصة بهم، بعدما أطبقوا عليها حراسة مشددة من قبل البصاصين والعيون من المراهقين وذوي السوابق المعروفين ب''الشنتافة''، الذين انتقلوا لممارسة نشاطاتهم الإجرامية بعدما ضاق بهم الحصار بعد الحملات المتتالية التي شنتها فرقتي محاربة المخدرات والعصابات التابعتين للمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس وكذا مفوضية أمن ويسلان لتمشيط المدينة من تجارة هاته السموم.

هذا، وقد تحولت العديد من المناطق المتاخمة لمدينة مكناس مؤخرا إلى أوكار وأسواق مفتوحة لبيع المخدرات، خصوصا بمناطق ولجة السلطان، عين تاوجطات، بودربالة، وسبع عيون.

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