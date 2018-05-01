 التحقيق مع مواطن فرنسي ضبطت بحوزته عدد من الأقراص تضم مشاهد جنسية حميمية لنساء ورجال ينحدرون من مدينة أكادير...تفاصيل صادمة ﻿
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التحقيق مع مواطن فرنسي ضبطت بحوزته عدد من الأقراص تضم مشاهد جنسية حميمية لنساء ورجال ينحدرون من مدينة أكادير...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 8 ماي 2018 / 01:26 التحقيق مع مواطن فرنسي ضبطت بحوزته عدد من الأقراص تضم مشاهد جنسية حميمية لنساء ورجال ينحدرون من مدينة أكادير...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
التحقيق مع مواطن فرنسي ضبطت بحوزته عدد من الأقراص تضم مشاهد جنسية حميمية لنساء ورجال ينحدرون من مدينة أكادير...تفاصيل صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مسؤولة أن المصالح الأمنية بتطوان مازالت تواصل تحقيقاتها مع مواطن فرنسي مقيم بمدينة أكادير بعد تورطه في حيازة أقراص مدمجة وصفائح للتخزين تضم عدد من المشاهد البورنوغرافية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مسؤولة أن المصالح الأمنية بتطوان مازالت تواصل تحقيقاتها مع مواطن فرنسي مقيم بمدينة أكادير بعد تورطه في حيازة أقراص مدمجة وصفائح للتخزين تضم عدد من المشاهد البورنوغرافية الجنسية التي تعود لنساء ينحذرن من مناطق سوس وخاصة أكادير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المواطن الفرنسي جاء ضبطه بمعبر سبتة من طرف عناصر الجمارك، حينما كان ينوي المغادرة عبر سيارته الخاصة، وأثارت تصرفاته شكوك عناصر الجمارك الذين أوقفوه وأخضعوا السيارة لتفتيش دقيق وكانت الصدمة كبيرة بعدما تم ضبط عدد من الصفائح التخزينية والأقراص المدمجة، التي خضعت بدورها للخبرة التقنية والمعلوماتية، وكشفت عن احتوائها لمجموعة من المشاهد الجنسية الحميمية لعدد من النساء المغربيات اللواتي ينحدرن من مدينة أكادير وضواحيها، علاوة على فيديوهات أخرى لرجال يمارسون الجنس عليه في أوضاع شاذة مختلفة.

وأضافت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية لازالت تواصل بحثها عن المشتبه فيهم من النساء والرجال، الذين ظهروا في الأقراص التي جرى ضبطها من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير أقراص مشاهد جنسية فرنسي تحقيق ضبط نساء رجال

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