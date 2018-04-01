بالفيديو..هذه حقيقة زواج أمير إماراتي بمغربية مقابل مهر خيالي ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للعرس الأسطوري الخاص بأمير إماراتي اختار الزواج بشابة مغربية تبلغ من العمر 20 سنة بمراكش، بعد أن منحها

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للعرس الأسطوري الخاص بأمير إماراتي اختار الزواج بشابة مغربية تبلغ من العمر 20 سنة بمراكش، بعد أن منحها مهرا خياليا تصل قيمته لـ 100 مليون دولار.

ومباشرة بعد تداول هذا الفيديو والتعليقات التي صاحبته، تبين أن الأمر لا علاقة له بشابة مغربية، حيث أشار موقع ''البوابة'' الإماراتي بـ''جهاز العروس'' الذي قدمه الشيخ مبارك بن حمدان بن مبارك آل نهيان، سليل الأسرة الحاكمة في الإمارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعروسه ابنة الشيخ سعيد بن سيف بن محمد آل نهيان.

وأوضح الموقع الإماراتي أن مقاطع الفيديو، أظهرت كميات هائلة من الهدايا المقدمة للعروس تم نقلها بواسطة سرب من السيارات، وعربات الخيول التي كانت متجهة نحو منزل كريمة الشيخ سعيد، ترافقه حافلات تحمل محتويات الذهاز الذي اصطف عشرات الأشخاص لتقديمه لأهل العروس.