المغربي مدعي النبوة يعود من جديد بفيديو مباشر على الفيسبوك ﻿

عاد المغربي سعد الشوفوني مدعي النبوة، للتفاعل عبر حسابه بالفيسبوك،مساء يومه الإثنين 5 ماي، من خلال فيديو مباشر، ظهر به وهو في حالة غريبة، مرددا كلمات نشيد ديني بطريقة هيستيرية.

"شوف تيفي"

عاد المغربي سعد الشوفوني مدعي النبوة، للتفاعل عبر حسابه بالفيسبوك،مساء يومه الإثنين 5 ماي، من خلال فيديو مباشر، ظهر به وهو في حالة غريبة، مرددا كلمات نشيد ديني بطريقة هيستيرية.

وظهر الشوفوني بهذا الفيديو وهو يتحدث باللغتين الفرنسية والانجليزية، حيث تحدث عن اليهود والمسلمين، معبرا عن فرحته الكبيرة لظهور بهذا الفيديو المباشر الذي تابع العديد من النشطاء، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من طريقة تفاعل "الشوفوني" مع النشيد الديني، موضحين أن حركاته وطريقة كلامه، تؤكد على معاناته من مرض نفسي.

تجدر الإشارة إلى أن سعد الشوفوني، أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنة، عقب ظهوره بفيديوهات، وهو يدعي النبوة.