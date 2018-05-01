هادشي بزاف...مجهولون عراو تلميذة و حاولوا يغتاصبوها بالشارع العام بجماعة الدراركة ضواحي أكادير ...تفاصيل مثيرة ﻿

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة مساء يومه الثلاثاء، لمحاولة إغتصاب بالشارع العام على مستوى دوار ''دار بوبكر'' بجماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، بعدما قام مجهولون بتجريدها من ملابسها بالقوة وسط

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة مساء يومه الثلاثاء، لمحاولة إغتصاب بالشارع العام على مستوى دوار ''دار بوبكر'' بجماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، بعدما قام مجهولون بتجريدها من ملابسها بالقوة وسط الشارع العام.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى مساء اليوم الإثنين بعد خروج التلميذ من المؤسسة التعليمية التي تدرس بها لتتفاجأ بمجهولين يقومون بإشهار سلاح أبيض في وجهها واقتيادها بالقوة خلف الملعب الكبير لتكاديرت نعبادو ضواحي الدراركة وجردوها من ملابسها محاولين الإعتداء عليها جنسيا غير أن صيحات الإستغاثة التي أطلقتها جعلت بعض المارة ينتبهون لها ويسارعون لإنقاذها وتخليصها من قبضة المعتدين الذين لاذوا بالفرار إثر تدخل المواطنين.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف إصابة الضحية بجروح هلى مستوى يدها نتيجة مقاومتها للمعتدين، في الوقت الذي قامت فيه بوضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بالدراركة الذين استنفرهم الحادث، وباشروا تحرياتهم وأبحاثهم الميدانية من أجل إيقاف المشتبه فيهم، بناءا على الأوصاف التي قدمتها لهم الضحية.

جذير بالذكر أن جماعة الدراركة والدواوير المتاخمة لها تعيش على إيقاع مجموعة من الظواهر الشاذة ، التي جعلت المجرمين يعيتون فيها فسادا، مما بات معه دق ناقوس الخطر للحد من هذه الإنفلاتات التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.