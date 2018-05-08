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عاجل..انتحار مسن تلاح من الطابق 11 لإقامة سكنية بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 23:57 عاجل..انتحار مسن تلاح من الطابق 11 لإقامة سكنية بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
عاجل..انتحار مسن تلاح من الطابق 11 لإقامة سكنية بالبيضاء+صور
اهتز شارع مولاي يوسف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين 5ماي، على وقع انتحار مسن بطريقة بشعة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق 11 لعمارة سكنية.

''شوف تيفي''

اهتز شارع مولاي يوسف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الاثنين 5ماي، على وقع انتحار مسن بطريقة بشعة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق 11 لعمارة سكنية.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن المسن، لقي مصرعه على الفور نظرا لقوة الارتطام مع الأرض، مشيرا إلى أن الهالك مطلق، ويعاني من اضطرابات نفسية، ويعيش وحيدا بشقة بعمارة ''مولاي يوسف''.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الواقعة، وفتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بالمسن إلى الانتحار، مشيرا إلى أن جثته نم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الانتحار المسن المستشفى الجامعي ابن رشد

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