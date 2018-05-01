رونار يُكذب اللائحة الأولية للمنتخب المغربي وهذا ما كشف عنه ﻿

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، أن اللائحة الأولية للمنتخب الوطني التي تم تداولها في عدد من المواقع الإخبارية غير صحيحة .

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أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، أن اللائحة الأولية للمنتخب الوطني التي تم تداولها في عدد من المواقع الإخبارية غير صحيحة .

وأضاف مدرب المنتخب المغربي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام"، أن لائحة النخبة الوطنية الأولية سيتم نشرها على موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، شهر ماي المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.