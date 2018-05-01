 عاجل..بعد الاستماع لـ ''أحمجيق'': هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿
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مقاطعون ولكن...!

عاجل..بعد الاستماع لـ ''أحمجيق'': هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 22:14 عاجل..بعد الاستماع لـ أحمجيق: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل..بعد الاستماع لـ ''أحمجيق'': هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه
قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى صباح يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

''شوف تيفي''

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى صباح يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه المعتقل نبيل أحمجيق، خلال جلسة يومه الإثنين، بمكالمتين هاتفيتين، جمعته بكل من ''الحبيب الحنودي'' و''ناصر الزفزافي''.

وأكد الموفد أن المترجم، تكلف بترجمة هذه المكالمات الهاتفية من الريفية إلى العربية، قبل أن يعمد القاضي علي الطرشي إلى توجيه مجموعة من الأسئلة للمعتقل نبيل أحمجيق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نبيل أحمجيق القاضي علي الطرشي الزفزافي

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