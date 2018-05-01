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مقاطعون ولكن...!

السعودية تدعم الملف الأمريكي لاستضافة مونديال 2026

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 22:01 السعودية تدعم الملف الأمريكي لاستضافة مونديال 2026 | سبور
السعودية تدعم الملف الأمريكي لاستضافة مونديال 2026
قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، والمستشار في الديوان الملكي، في تصريحات صحفية ، إلى احتمالية دعم بلاده للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026.

شوف سبور

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، والمستشار في الديوان الملكي، في تصريحات صحفية ، إلى احتمالية دعم بلاده للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026.

وأضاف ال آلشيخ ، في حوار أجرته معه شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن "مصلحة المملكة فوق كل اعتبار، والولايات المتحدة دولة حليفة، ومن أقوى وأعظم حلفائنا"، مشيرا إلى أن أكثر مونديال استمتع به هو 1994 في الولايات المتحدة، لتقاطعه المذيعة بيكي أنديرسون: "هذا يعني أنك تدعم الملف الأمريكي المشترك مع المكسيك وكندا"، فرد عليها آل الشيخ: "أنت ذكية يا بيكي، وتقرأين ما بين السطور".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد عبر عن عدم رغبته في دعم السعودية الملف المغربي، حيث نشر في تغريدته عبر حسابه بتويتر : ''هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع ''الدويلة'' تنفعك...! رسالة من الخليج إلى المحيط''.

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شوف سبور المغرب الملف المغربي الملف الأمريكي مونديال 2026 تركي آل الشيخ

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