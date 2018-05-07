 بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب | ثقافة و فنون

بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب

عاجل..جريمة بشعة تهز منطقة درب غلف بالبيضاء: شاب بغا يتكرفص على طفلة و منين رفضات شرملها | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز منطقة درب غلف بالبيضاء: شاب بغا يتكرفص على طفلة و منين رفضات شرملها

عاجل..انهيار فيلا بمدينة فاس ومصرع عامل بناء بطريقة بشعة+صور | حوادث و حقوق

عاجل..انهيار فيلا بمدينة فاس ومصرع عامل بناء بطريقة بشعة+صور

عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب نبيل بن عبدالله: سنحافظ على الأغلبية الحكومية | بوليتيك

عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب ''نبيل بن عبدالله'': سنحافظ على الأغلبية الحكومية''

عاجل وبالصور..حزب العدالة والتنمية يعيد إحياء علاقته بحزب التقدم والاشتراكية من خلال هذا الاجتماع الهــام | بوليتيك

عاجل وبالصور..حزب العدالة والتنمية يعيد إحياء علاقته بحزب التقدم والاشتراكية من خلال هذا الاجتماع

عاجل..تأجيل أشغال أول جلسة سرية من محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..تأجيل أشغال أول جلسة سرية من محاكمة توفيق بوعشرين

عاجل..مواجهة المعتقل نبيل أحمجيق بمكالمات هاتفية جمعته بالزفزافي | بوليتيك

عاجل..مواجهة المعتقل نبيل أحمجيق بمكالمات هاتفية جمعته بالزفزافي

عاجل..القاضي يصدم بوعشرين بهذا القرار | بوليتيك

عاجل..القاضي يصدم بوعشرين بهذا القرار

أداء رائع لنجم مغربي مبارك بوصوفة واسيست أروع في دقيقة 95 أمام برسبوليس في دوري ابطال اسيا | بووز

أداء رائع لنجم مغربي مبارك بوصوفة واسيست أروع في دقيقة 95 أمام برسبوليس في دوري ابطال اسيا

مقاطعون ولكن...!

بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 21:16 بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب | ثقافة و فنون
بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب
نشر مصمم الأزياء ''عصام وشمة'' على حسابه بالانستغرام، يومه الإثنين، صورة جمعته بصديقه النجم المغربي سعد لمجرد، أرفقها بتعليق، كتب فيه ''هاي جمهوري و المغــــــرررررب''

"شوف تيفي"

 نشر مصمم الأزياء "عصام وشمة" على حسابه بالانستغرام، يومه الإثنين، صورة جمعته بصديقه النجم المغربي سعد لمجرد، أرفقها بتعليق، كتب فيه "هاي جمهوري و المغــــــرررررب"

 وتفاعل آلاف النشطاء المتتبعين لسعد لمجرد، مع هذه الصورة، حيث تساءل الجميع إن كان الفنان المغربي قد عاد إلى أرض الوطن،أم أن الصورة تم التقاطها خلال زيارته الماضية قبل شهرين، بينما أشار آخرون إلى أن المتواجدين في الصورة هم الأصدقاء المقربون من "المعلم" وبالتالي فإن احتمال تواجده بالمغرب يبقى واردا.

 تجدر الإشارة إلى أن مصدر مطلعا، أكد لـ "شوف تيفي"، الأسبوع الماضي، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيعود إلى أرض الوطن خلال شهر ماي الجاري، وسيقضي بعض الأيام مع أسرته خلال شهر رمضان المبارك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النجم المغربي رمضان سعد لمجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..رشيد العلالي يرد: أنا مع المقاطعة وشي ناس كيسبوني ومكنخاف من حتا واحد | ثقافة و فنون

بالصورة..رشيد العلالي يرد: ''أنا مع المقاطعة وشي ناس كيسبوني ومكنخاف من حتا واحد''

رامز جلال يستعين بنمر ودب قطبي في مقلبه الرمضاني | ثقافة و فنون

رامز جلال يستعين بنمر ودب قطبي في مقلبه الرمضاني

مثير..المطالبة بمحاكمة الراقصة سما المصري بعد قرارها تقديم برنامج ديني خلال رمضان | ثقافة و فنون

مثير..المطالبة بمحاكمة الراقصة سما المصري بعد قرارها تقديم برنامج ديني خلال رمضان

المهرجان الدولي للعود يكرم الفنانين حسن ميكري من المغرب و فرات قدوري من العراق بمدينة تطوان | ثقافة و فنون

المهرجان الدولي للعود يكرم الفنانين حسن ميكري من المغرب و فرات قدوري من العراق بمدينة تطوان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أمين رغيب يُفجرها بالدموع و يعتزل | قنوات أخرى
منذ 9 دقائق

بالفيديو.. أمين رغيب يُفجرها بالدموع و يعتزل

العثماني للمقاطعين: حنا دابا كنفكرو ف120 ألف من صغار الفلاحين اللي تضررو من هاذ الحملة وفمصير العُمال | بــووز

العثماني للمقاطعين: حنا دابا كنفكرو ف120 ألف من صغار الفلاحين اللي تضررو من هاذ الحملة وفمصير العُمال

بالفيديو..موقف طريف للإخوان بلمير في حفل عقيقة ابن أخ ابتسام تسكت | بــووز

بالفيديو..موقف طريف للإخوان بلمير في حفل عقيقة ابن أخ ابتسام تسكت

لحظة وصول فريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة الوطنية...فرحة هستيرية للاعبين...وها أشنو قالو على الفوز التاريخي | خارج البلاطو

لحظة وصول فريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة الوطنية...فرحة هستيرية للاعبين...وها أشنو قالو على الفوز التاريخي

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب | ثقافة و فنون
منذ 33 دقيقة

بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب

عاجل..جريمة بشعة تهز منطقة درب غلف بالبيضاء: شاب بغا يتكرفص على طفلة و منين رفضات شرملها | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز منطقة درب غلف بالبيضاء: شاب بغا يتكرفص على طفلة و منين رفضات شرملها

عاجل..انهيار فيلا بمدينة فاس ومصرع عامل بناء بطريقة بشعة+صور | حوادث و حقوق

عاجل..انهيار فيلا بمدينة فاس ومصرع عامل بناء بطريقة بشعة+صور

عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب نبيل بن عبدالله: سنحافظ على الأغلبية الحكومية | بوليتيك

عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب ''نبيل بن عبدالله'': سنحافظ على الأغلبية الحكومية''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.