بالصورة..سعد لمجرد بالمغرب ﻿

نشر مصمم الأزياء ''عصام وشمة'' على حسابه بالانستغرام، يومه الإثنين، صورة جمعته بصديقه النجم المغربي سعد لمجرد، أرفقها بتعليق، كتب فيه ''هاي جمهوري و المغــــــرررررب''

"شوف تيفي"

نشر مصمم الأزياء "عصام وشمة" على حسابه بالانستغرام، يومه الإثنين، صورة جمعته بصديقه النجم المغربي سعد لمجرد، أرفقها بتعليق، كتب فيه "هاي جمهوري و المغــــــرررررب"

وتفاعل آلاف النشطاء المتتبعين لسعد لمجرد، مع هذه الصورة، حيث تساءل الجميع إن كان الفنان المغربي قد عاد إلى أرض الوطن،أم أن الصورة تم التقاطها خلال زيارته الماضية قبل شهرين، بينما أشار آخرون إلى أن المتواجدين في الصورة هم الأصدقاء المقربون من "المعلم" وبالتالي فإن احتمال تواجده بالمغرب يبقى واردا.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر مطلعا، أكد لـ "شوف تيفي"، الأسبوع الماضي، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، سيعود إلى أرض الوطن خلال شهر ماي الجاري، وسيقضي بعض الأيام مع أسرته خلال شهر رمضان المبارك.