عاجل..جريمة بشعة تهز منطقة درب غلف بالبيضاء: شاب بغا يتكرفص على طفلة و منين رفضات شرملها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا، أقدم قبل قليل من يومه الإثنين 5 ماي، على شرملة طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، على مستوى الوجه بواسطة سلاح أبيض، بحي درب غلف بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شابا، أقدم قبل قليل من يومه الإثنين 5 ماي، على شرملة طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، على مستوى الوجه بواسطة سلاح أبيض، بحي درب غلف بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة، حاولت مقاومة هذا الشاب الذي كان يرغب في استدراجها من أجل ممارسة الجنس عليها، ليقوم بتوجيه طعنة لها بواسطة سلاح أبيض على مستوى الوجه.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الطفلة التي أصيبت بجرح بليغ شوه خدها الأيسر، من المنتظر أن تقدم شكاية للمصالح الأمنية، حتى يتم إيقاف المتورط في هذا الفعل الإجرامي بعد فراره إلى وجهة غير معلومة.