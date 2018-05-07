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عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب ''نبيل بن عبدالله'': سنحافظ على الأغلبية الحكومية''

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 20:39 عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب نبيل بن عبدالله: سنحافظ على الأغلبية الحكومية | بوليتيك
عاجل وبالصور..العثماني من قلب مقر حزب ''نبيل بن عبدالله'': سنحافظ على الأغلبية الحكومية''
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد اللقاء التشاوري مع قيادات حزب التقدم والاشتراكية، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، بالرباط، أن الحزبان حريصان

''شوف تيفي'':

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد اللقاء التشاوري مع قيادات حزب التقدم والاشتراكية، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، بالرباط، أن الحزبان حريصان على المحافظة على الأغلبية الحكومية.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن العثماني، ركز في كلمته على ضرورة اعتماد رؤية جديدة من خلال التنسيق بين الحزبين لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ومواصلة التعاون المشترك لخدمة البناء الديمقراطي والمصالح العليا للوطن.

وأشار ذات المصدر أن هذا اللقاء التشاوري بين الحزبين، عرف مناقشة تطورات الأوضاع الوطنية في مختلف المجالات ''السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية''، بالإضافة إلى التطرق للإصلاحات المنبثقة عن البرنامج الحكومي الذي تلتف حوله كافة مكونات الأغلبية الحالية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الرباط الوطن

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