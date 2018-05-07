عاجل وبالصور..حزب العدالة والتنمية يعيد إحياء علاقته بحزب التقدم والاشتراكية من خلال هذا الاجتماع الهــام ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مقر حزب التقدم والاشتراكية بالعاصمة الرباط، يعرف في هذه اللحظات من يومه الاثنين 7 ماي، انعقاد اجتماع بين قيادات حزب الكتاب، وحزب العدالة والتنمية، على رأسهم نبيل بن

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مقر حزب التقدم والاشتراكية بالعاصمة الرباط، يعرف في هذه اللحظات من يومه الاثنين 7 ماي، انعقاد اجتماع بين قيادات حزب الكتاب، وحزب العدالة والتنمية، على رأسهم نبيل بن عبد الله وسعد الدين العثماني.

وأوضح المصدر ذاته أن العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أكد في كلمته بمناسبة انعقاد هذا اللقاء "التشاوري"، أن حزب المصباح سيعمل إلى جانب حزب الكتاب، من أجل الاتفاق على طرق التعاون للاقتراب من المواطن مع خلال الممارسة السياسية النزيهة، وتجاوز العديد من النقاط التي يختلف عليها الحزبان والتركيز على النقاط المتفق عليها لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار ذات المصدر إلى أن العثماني، شدد على أن عصر الإديولوجيات بدأ بالتراجع، مشددا أن الأهم هو اعتماد برامج عملية وأهداف واقعية اقتصادية واجتماعي وسياسية، تحتاج لأمور عملية حتى يتم تحقيقها للمواطنين، مبرزا أن الأولية في البلاد هي توطيد المسلسل الديمقراطي سواء خلال فترات الانتخابات الجماعية والتشريعية أو داخل المؤسسات.

وأكد العثماني يضيف المصدر نفسه، أن الحزبين واجها العديد من المشاكل والمطبات سواء خلال جلوس عبد الإله بنكيران على كرسي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أو بعد توليه مهمة قيادة الحزب، مشيرا إلى أن الاتفاق السابق بين الحزبين كان هو المشاركة معا في الحكومة، مشددا على أن أهم نقطة تم الاتفاق عليها بين الحزبين والتي من الضروري تأكيدها، كان هو ضرورة الاعتماد على الممارسة السياسية الشريفة القريبة من المواطن مع الحفاظ على استقلالية الأحزاب.