عاجل..تأجيل أشغال أول جلسة سرية من محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

قررالقاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف المتهم توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي 2018، تأجيل أشغال جلية المحاكمة التي جرت أطوارها بشكل سري إلى يوم الأربعاء 9 ماي.

"شوف تيفي":

قررالقاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف المتهم توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي 2018، تأجيل أشغال جلية المحاكمة التي جرت أطوارها بشكل سري إلى يوم الأربعاء 9 ماي.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة يومه الإثنين، وعكس آخر الجلسات، كانت ساخنة جدا، نظرا لوقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، عقب التقدم بملتمس للقاضي لتقديم الدعوة لشهود آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح، صدم هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، بعد رفضه ملتمسا خاصا باستدعاء شهود جدد من بينهم أحمد نجيم مدير موقع "كود"، ومصطفى حيران مدير موقع "أخبركم"، وعبد السلام أحيزون مدير شركة اتصالات المغرب، وحسن طارق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.