عاجل..مواجهة المعتقل نبيل أحمجيق بمكالمات هاتفية جمعته بالزفزافي ﻿

قرر القاضي على الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، مواصلة أشغال جلسة المحاكمة، والبداية كانت بالاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

"شوف تيفي"

قرر القاضي على الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، مواصلة أشغال جلسة المحاكمة، والبداية كانت بالاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه المعتقل نبيل أحمجيق قبل لحظات، بمكالمتين هاتفيتين، جمعته بكل من "الحبيب الحنودي" و"ناصر الزفزافي".

وأكد الموفد أن المترجم المكلف من طرف المحكمة، يقوم بترجمة مضمون هذه المكالمات الهاتفية من الريفية إلى العربية، حتى يوجه القاضي علي الطرشي مجموعة من الأسئلة للمعتقل نبيل أحمجيق بخصوصها.