عاجل..القاضي يصدم بوعشرين بهذا القرار ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي بوشعيب فريح، صدم قبل قليل من يومه الإثنين 5 ماي، هيئة دفاع توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، بعد رفضه للملتمس الخاص بلائحة الشهود الإضافية والتي تضم أحمد

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي بوشعيب فريح، صدم قبل قليل من يومه الإثنين 5 ماي، هيئة دفاع توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، بعد رفضه للملتمس الخاص بلائحة الشهود الإضافية والتي تضم أحمد نجيم مدير نشر موقع كود، ومصطفى حيران مدير موقع "أخبركم".

وأوضح المصدر ذاته أن لائحة الشهود الجديدة المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين، والتي تم رفضها من طرف الهيئة القضائية، ضمت كذلك عبد السلام أحيزون مدير شركة اتصالات المغرب، وحسن طارق البرلماني السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة يومه الإثنين، والتي تجرى أطوارها بشكل سري بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، كانت بدايتها ساخنة، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن بوعشرين.