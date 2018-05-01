 سكوب: خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص الراقي ﻿
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مقاطعون ولكن...!

سكوب: خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص الراقي

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 18:52 سكوب: خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص الراقي | سبور
سكوب: خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص الراقي
علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن عصام الراقي لاعب وسط ميدان فريق الرائد السعودي، رفض تجديد عقده رفقة النادي السعودي.

شوف سبور

 علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن عصام الراقي لاعب وسط ميدان فريق الرائد السعودي، رفض تجديد عقده رفقة النادي السعودي.

وأضافت مصادرنا، أن فهد المطوع رئيس النادي السعودي، حاول إقناع اللاعب الراقي من أجل تجديد عقده لموسم جديد، غير أن مصادرنا كشفت أن الراقي رفض تجديد عقده مبدئيا، مُتحججا بالإستقرار الدراسي لأبنائه.

 هذا وتطالب الجماهير الرجاوية بعودة الراقي إلى أحضان القلعة الخضراء من أجل تعزيز صفوفه خاصة وأن النادي الأخضر يعاني أزمة نتائج.

 جدير بالذكر، أن الراقي انتقل إلى صفوف الرائد السعودي شهر يناير المنصرم لمدة ستة أشهر مع عقد قابل للتجديد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور الرجاء الراقي

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