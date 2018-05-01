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عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 18:50 عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات | بوليتيك
عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجرى أطوارها بشكل سري في هذه اللحظات من يومه الإثنين 7 ماي، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، عرفت مرة أخرى، وقوع مشادة كلامية حادة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، والتي تجرى أطوارها بشكل سري في هذه اللحظات من يومه الإثنين 7 ماي، بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، عرفت مرة أخرى، وقوع مشادة كلامية حادة بين حسن بيراوين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، والمحامي عبد الصمد الإدريسي المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم.

وأكد المصدر ذاته أن النقيب حسن بيراوين تدخل خلال أشغال الجلسة، ما جعل المحامي عبد الصمد الإدريسي يقاطعة، قائلا: "معندكش الحق تدخل أنت غي مراقب".

وأشار ذات المصدر إلى أن مشادة كلامية حادة، وقعت بين بيراوين والإدريسي، ما دفع بالقاضي بوشعيب فريح إلى رفع أشغال الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد الصمد الإدريسي بوشعيب فريح حسن بيراوين محكمة الاستنئاف البيضاء

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