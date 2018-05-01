5 لاعبين من البطولة الوطنية ضمن لائحة رونار الأولية بمونديال روســيا ﻿

أفادت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجة الدعوة لخمسة لاعبين من البطولة ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

"شوف سبور"

أفادت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجة الدعوة لخمسة لاعبين من البطولة ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن رونار سيوجه الدعوة إلى كل من بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي، و محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي، ياسين الخروبي حارس الوداد الرياضي، رضا التكناوتي حارس اتحاد طنجة، أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.