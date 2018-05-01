 5 لاعبين من البطولة الوطنية ضمن لائحة رونار الأولية بمونديال روســيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أداء رائع لنجم مغربي مبارك بوصوفة واسيست أروع في دقيقة 95 أمام برسبوليس في دوري ابطال اسيا | بووز

أداء رائع لنجم مغربي مبارك بوصوفة واسيست أروع في دقيقة 95 أمام برسبوليس في دوري ابطال اسيا

عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات | بوليتيك

عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات

عاجل..توقيف المقرقبين اللي خربوا 20 سيارة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..توقيف المقرقبين اللي خربوا 20 سيارة بالبيضاء

رسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية بالمغرب نهاية هذا الأسبوع | مجتمع

رسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية بالمغرب نهاية هذا الأسبوع

بالفيديو..أيام قبل رمضان:حصلو شيبانية كدير السحور والشعوذة في الشارع بالصويرة | حوادث و حقوق

بالفيديو..أيام قبل رمضان:حصلو شيبانية كدير السحور والشعوذة في الشارع بالصويرة

عاجل وبالصور..مشرملين مقرقبين خربوا 20 سيارة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..مشرملين مقرقبين خربوا 20 سيارة بالبيضاء

سكــــوب..والد رئيس جماعة بإقليم كلميم ضمن ضحايا حادث سير خطير وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

سكــــوب..والد رئيس جماعة بإقليم كلميم ضمن ضحايا حادث سير خطير وهذه هي التفاصيل

مصرع مهاجر مغربي غرقا بنهر سيزيا بإيطاليا | دولي

مصرع مهاجر مغربي غرقا بنهر سيزيا بإيطاليا

بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب بتمارة | حوادث و حقوق

بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب

مقاطعون ولكن...!

5 لاعبين من البطولة الوطنية ضمن لائحة رونار الأولية بمونديال روســيا

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 18:32 5 لاعبين من البطولة الوطنية ضمن لائحة رونار الأولية بمونديال روســيا | سبور
5 لاعبين من البطولة الوطنية ضمن لائحة رونار الأولية بمونديال روســيا
أفادت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجة الدعوة لخمسة لاعبين من البطولة ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

"شوف سبور"

أفادت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجة الدعوة لخمسة لاعبين من البطولة ضمن اللائحة الأولية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن رونار سيوجه الدعوة إلى كل من بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي، و محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي، ياسين الخروبي حارس الوداد الرياضي، رضا التكناوتي حارس اتحاد طنجة، أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المنتخب المغربي هيرفي رونار المنتخب المغربي كأس العالم 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكوب: خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص الراقي | سبور

سكوب: خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص الراقي

بعد مراكش.. بنشرقي يستمتع بأجواء الدارالبيضاء | سبور

بعد مراكش.. بنشرقي يستمتع بأجواء الدارالبيضاء

زياش: أفضل لاعب في الدوري الهولندي | سبور

زياش: أفضل لاعب في الدوري الهولندي

بالصور: بعثة الوداد تعود إلى المغرب | سبور

بالصور: بعثة الوداد تعود إلى المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هــام للمغاربة..مديرية الأرصاد الجوية تُجيبكم..هاعلاش كتصب الشتاء فالخريف وهذا هو موعد إشراق الشمس | بــووز
منذ 47 دقيقة

هــام للمغاربة..مديرية الأرصاد الجوية تُجيبكم..هاعلاش كتصب الشتاء فالخريف وهذا هو موعد إشراق الشمس

بالفيديو..دار طاحت فالمدينة القديمة فكــازا.. و السكان كيشهدو قبل مكينعسو | بــووز

بالفيديو..دار طاحت فالمدينة القديمة فكــازا.. و السكان كيشهدو قبل مكينعسو

بالفيديو..الفوضى والروينة وسط المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم و الأعضاء كيهرسو الطوابل | قنوات أخرى

بالفيديو..الفوضى والروينة وسط المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم و الأعضاء كيهرسو الطوابل

بالفيديو..مغربية تتعرض لعملية نصب احترافية وهاشنو وقع ليها بسبب مشروع ديال التصميم | بــووز

بالفيديو..مغربية تتعرض لعملية نصب احترافية وهاشنو وقع ليها بسبب مشروع ديال التصميم

﻿

آخر المستجدات

أداء رائع لنجم مغربي مبارك بوصوفة واسيست أروع في دقيقة 95 أمام برسبوليس في دوري ابطال اسيا | بووز
منذ 11 دقيقة

أداء رائع لنجم مغربي مبارك بوصوفة واسيست أروع في دقيقة 95 أمام برسبوليس في دوري ابطال اسيا

عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات | بوليتيك

عاجل..أشغال المحاكمة السرية ديال بوعشرين شعلات

عاجل..توقيف المقرقبين اللي خربوا 20 سيارة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..توقيف المقرقبين اللي خربوا 20 سيارة بالبيضاء

رسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية بالمغرب نهاية هذا الأسبوع | مجتمع

رسميا..الرجوع إلى الساعة القانونية بالمغرب نهاية هذا الأسبوع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.