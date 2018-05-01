بالفيديو..أيام قبل رمضان:حصلو شيبانية كدير السحور والشعوذة في الشارع بالصويرة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر لحظة قيام سيدة مسنة بأعمال سحر وشعوذة بالشارع العام بمدينة الصويرة.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير وصادم، يظهر لحظة قيام سيدة مسنة بأعمال سحر وشعوذة بالشارع العام بمدينة الصويرة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و24 ثانية، هذه السيدة المسنة وهي تستغل وجودها وحيدة بمنطقة مقابلة لمركب رياضي خاص بكرة القدم بمدينة الصويرة، أول أمس السبت، لتقوم بأعمال سحر وشعوذة أمام هذا المركب الرياضي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو المتداول، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة، معبرين عن استغرابهم لقيام هذه السيدة بأعمال سحر وشعوذة أيام قليلة قبل شهر رمضان.