سكــــوب..والد رئيس جماعة بإقليم كلميم ضمن ضحايا حادث سير خطير وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن من بين ضحايا حادث السير الخطير الذي وقع مساء أمس الأحد في الطريق الرابطة بين منطقة ''فاصك'' و ''تركمايت'' شرق مدينة كلميم ،والد رئيس جماعة ''تغجيجت'' (م.ز)، الذي لقي مصرعه

شوف تيفي:كلميم

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن من بين ضحايا حادث السير الخطير الذي وقع مساء أمس الأحد في الطريق الرابطة بين منطقة "فاصك" و "تركمايت" شرق مدينة كلميم ،والد رئيس جماعة "تغجيجت" (م.ز)، الذي لقي مصرعه بعد إصطدام سيارته بسيارة أخرى .

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فإن والد رئيس جماعة "تغجيجت" كان يقل أفراد عائلته بسيارته قبل أن يصطدم بسيارة أخرى كانت قادمة في الإتجاه المعاكس نتيجة السرعة المفرطة التي كانت تسير بها إحدى السيارتين والتي فقد السائق السيطرة عليها ليصطدم بسيارة أخرى في مشهد مروع.

وأسفر الحادث عن وفاة والد الرئيس على الفور، رفقة شخص آخر فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى الجهوي لكلميم والمركز الجامعي الاستشفائي بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية من بينهم طفلين.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقها في الحادث من أجل معرفة حيثيات الحادث وملابساته.