مصرع مهاجر مغربي غرقا بنهر سيزيا بإيطاليا ﻿

عثرت الشرطة الإيطالية أمس الأحد على جثة شاب عشريني مرمية بنهر سيزيا نواحي مدينة نوفارا.

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عثرت الشرطة الإيطالية أمس الأحد على جثة شاب عشريني مرمية بنهر سيزيا نواحي مدينة نوفارا.

وحسب ما كشف عنه موقع « لاستامبا » ونقلته صحيفة الجالية 24، فإن الهالك الذي لقي مصرعه يدعى قيد حياته نور الدين بنعلي ويبلغ من العمر 24 عاما.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الضحية تعرض لحادث غرق بعد أن قفز في مياه النهر، بعدما كان في رحلة استجمام رفقة أصدقائه.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الشاب توفي في الحين على الرغم من محاولة إسعافه من قِبل الطاقم الطبي الذي بعين المكان، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات وتحرير محضر في وفاته.