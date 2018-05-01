 بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب بتمارة ﻿
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بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب بتمارة | حوادث و حقوق

بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب

مقاطعون ولكن...!

بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب بتمارة

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 18:07 بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب بتمارة | حوادث و حقوق
بالموازاة مع حملة المقاطعة..اعتقال شاب اعتدى على سائق شاحنة تابعة لشركة خاصة بمنتجات الحليب بتمارة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص من مواليد 1988، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي المقرون بالسب والشتم

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص من مواليد 1988، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجسدي المقرون بالسب والشتم في حق سائق شاحنة تابعة لشركة لمنتجات الحليب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد سجلت، أمس الأحد، شكاية الممثل القانوني للشركة حول تعرض أحد المستخدمن المكلفين بعملية التوزيع، للسب والشتم المقرون بالرشق بقنينة زجاجية من قبل المشتبه فيه، مع منعه من تسليم بضاعته لأحد المحلات التجارية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الواقعة.

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