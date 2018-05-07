بالصورة..رشيد العلالي يرد: ''أنا مع المقاطعة وشي ناس كيسبوني ومكنخاف من حتا واحد'' ﻿

نشر الإعلامي رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو''، على حسابه بالفيسبوك، تدوينة، عبارة عن توضيح، كشف من خلاله عن أسفه من تعرضه للإهانة من طرف بعض الأشخاص الذين هاجموه بدعوى عدم مشاركته بحملة مقاطعة

''شوف تيفي''

نشر الإعلامي رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو''، على حسابه بالفيسبوك، تدوينة، عبارة عن توضيح، كشف من خلاله عن أسفه من تعرضه للإهانة من طرف بعض الأشخاص الذين هاجموه بدعوى عدم مشاركته بحملة مقاطعة بعض المنتجات.

وأوضح العلالي أنه أعلن تضامنه مع حملة المقاطعة، لكنه تعرض للسب والإهانة، مشيرا إلى أن الأشخاص القريبين منه، يعلمون جيدا أنه ''ولد الشعب''.

وشدد العلالي على أنه لا يخاف من أي شخص ولا يحركه أحد، منهيا كلامه بالعبارة الشهيرة ''إنتهى الكلام''، ما جعل العديد من النشطاء يتفاعلون، بين مقدم للدعم لصاحب برنامج ''رشيد شو''، وبين رافض للطريقة التي عبر بها عن رفضه للانتقادات الموجهة له.