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تغيير كبير بالواتساب ويمكن ما يعجبكمش

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 18:03 تغيير كبير بالواتساب ويمكن ما يعجبكمش | نت 2.0
تغيير كبير بالواتساب ويمكن ما يعجبكمش
من المرتقب أن يشهد التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم « واتساب » خلال الأيام القليلة المقبلة تغييرا كبيرا.

شوف تيفي

 من المرتقب أن يشهد التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم « واتساب » خلال الأيام القليلة المقبلة تغييرا كبيرا.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، نقلا عن أقوال ديفيد ماركوس، نائب رئيس "فيسبوك" لتطبيقات المراسلة، فإن تطبيق التراسل الفوري سيصبح أكثر انفتاحا على المُعلنين، حسب ما كشفه يوم أمس الأحد.

وأضاف المتحدث، سنمكن الشركات الكبيرة، وليس فقط الشركات الصغيرة، من دمج واجهة برمجة تطبيقات جديدة لإرسال وتلقي رسائل مع أشخاص على منصة واتسآب.

 من جهتهم، رجح محللون أنه من المرتقب أن تُعرض إعلانات على تطبيق الواتساب، والتي من الممكن أن لا تليق بمستخدم هذا التطبيق مما قد يفقده شعبيته الكبيرة .

 

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