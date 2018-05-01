صادم وبالفيديو..الدلاح خرج قبل وقتو.. شوفو شحال ديال الدود لقاو فيه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر شخصا وهو يكشف عن العثور على ديدان داخل فاكهة البطيخ ''الدلاح''، مشيرا إلى أن هذه الفاكهة تم حقنها بمادة غريبة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر شخصا وهو يكشف عن العثور على ديدان داخل فاكهة البطيخ "الدلاح"، مشيرا إلى أن هذه الفاكهة تم حقنها بمادة غريبة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن بعض الفلاحين يلجؤون لحقن هذه الفاكهة حتى تنضج قبل موعدها المحدد، محذرين المواطنين من اقتناءها في الوقت الراهن نظرا لخطورتها.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة، بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة حقن هذه الفاكهة لحماية صحة المستهلكين.