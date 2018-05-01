بعد مراكش.. بنشرقي يستمتع بأجواء الدارالبيضاء ﻿

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة للاعب الدولي أشرف بنشرقي، مهاجم الهلال السعودي ولاعب الوداد البيضاوي السابق، رفقة أحد معجبيه في منطقة عين الذئاب، حيث كان يتجول و يأخد صور تذكارية

"شوف سبور"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للاعب الدولي أشرف بنشرقي، مهاجم الهلال السعودي ولاعب الوداد البيضاوي السابق، رفقة أحد معجبيه في منطقة عين الذئاب، حيث كان يتجول و يأخد صور تذكارية رفقة معجبيه و مشجعي الفريق الأحمر.

وتأتي عودة بن شرقي إلى المغرب في إطار زيارة عائلية، بعد نهاية البطولة السعودية، حيث توج رفقة فريقه بلقب البطولة السعودية للمحترفين .

وكان بنشرقي قد انضم للهلال في موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الوداد الرياضي، في صفقة فاقت 5 ملايير سنتيم.

ويذكر أن سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، كان أكد عقب توليه رئاسة الفريق الأزرق قرر الاستغناء عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي.