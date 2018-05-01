عاجل وحصري..نايضة خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها بشكل سري بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت قبل قليل من يومه الاثنين 7 ماي، وقوع مشادة كلامية جد حادة بين المحاميين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها بشكل سري بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت قبل قليل من يومه الاثنين 7 ماي، وقوع مشادة كلامية جد حادة بين المحاميين الحسيني كروط وعبد الفتاح زهراش المنتميان لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن بوعشرين.

وأكد المصدر ذاته أن وقوع هذه المشادة الكلامية بين المحاميان المذكوران وهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، جاء عقب تقديم هيئة المتهم لطلب إلى الهيئة القضائية لاستدعاء شهود جدد.

وأشار ذات الموفد إلى أن أشغال جلسة يومه الإثنين، تعرف حضور بعض الشهود ومن بينهم "فرياط محجوب"، و"أحمد مدياني".