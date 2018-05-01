الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أكثر من 6 مليون أورو ﻿

أعلن مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الدولية المصري، داليا سالم، يومه الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 6.1 مليون يورو لمشروع الإبداع في المتوسط في 7 دول من بينها المغرب.

"شوف تيفي"

أعلن مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الدولية المصري، داليا سالم، يومه الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 6.1 مليون يورو لمشروع الإبداع في المتوسط في 7 دول من بينها المغرب.

المشروع و حسب وسائل إعلام مخصص لتنمية التجمعات في الصناعات الإبداعية والثقافية في جنوب المتوسط، والذي تديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، سينطلق في الدول السبع منها المغرب، والجزائر والأردن و تونس بجانب فلسطين ولبنان ومصر".

وأشار الموقع ذاته أن إستراتيجية مشروع الإبداع، تركز على الحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.