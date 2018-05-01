بعد إصابته في الكلاسيكو..هذه مدة غياب الدون رونالدو عن الميادين ﻿

بعد تعرض الدون كريستيانون رونالدو مهاجم ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسباني يوم أمس الأحد، كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن مدة غياب رونالدو عن الميادين.

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بعد تعرض الدون كريستيانون رونالدو مهاجم ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسباني يوم أمس الأحد، كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن مدة غياب رونالدو عن الميادين.

وأفادت تقارير ذاتها، أن رونالدو من المرتقب أن يغيب عن مباراة فريقه أمام إشبيليا بسبب الإلتواء الذي تعرض له على مستوى الكاحل .

وبهذا فإن زيدان لن يعتمد على خدمات رونالدو خلال المباراة المذكورة، كما أن غيابه عن مباراة سيلتا فيغو أمر محتمل.

هذا ولم يكشف بعد الطاقم الطبي للميرينغي عن مدة غياب رونالدو بشكل رسمي، حيث أن مناصري نادي ريال مدريد متخوفين من غياب رونالدو عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

جدير بالذكر، أن الدون تعرض لإلتواء في الكاحل الأيمن ، خلال مباراة وذلك خلال تسجيله هدف التعادل 1-1 لفريقه في الدقيقة 14 من الشوط الأول للمباراة التي انتهت بتعادل الغريمين بهدفين لكل منهما.